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13:09   5 Сентября 2019
Россия

Глава петербургского избиркома заверил в надежной защите сайта от хакеров в день выборов

Глава петербургского избиркома заверил в надежной защите сайта от хакеров в день выборов

Сайт избирательной комиссии Петербурга, где будет вестись онлайн-трансляция с избирательных участков в день выборов, надежно защищен от хакерских атак. В этом глава Горизбиркома Виктор Миненко заверил присутствующих на встрече с представителями Общественной палаты Санкт-Петербурга, а также некоммерческих организаций, привлеченных Общественной палатой к осуществлению общественного контроля за избирательным процессом.

«Сайты обеспечены защитой, этим занимался в том числе Роскомнадзор. Кроме того, есть резервные генераторы для подачи электроэнергии на случай отключения»,  — сказал Миненко. 

Снимать все, что происходит на избирательных участках, будут 3 658 видеокамер. Ими оснастили более 90% участков. 

«На 54 участках буду действовать услуги сурдопереводчика. Волонтёры будут помогать всем избирателями с ограниченными возможностями»,  — добавил Миненко. 

8 сентября петербуржцы будут выбирать губернатора и муниципальных депутатов. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #петерубрг #выборы губернатора петербурга

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