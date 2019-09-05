Глава петербургского избиркома заверил в надежной защите сайта от хакеров в день выборов

Сайт избирательной комиссии Петербурга, где будет вестись онлайн-трансляция с избирательных участков в день выборов, надежно защищен от хакерских атак. В этом глава Горизбиркома Виктор Миненко заверил присутствующих на встрече с представителями Общественной палаты Санкт-Петербурга, а также некоммерческих организаций, привлеченных Общественной палатой к осуществлению общественного контроля за избирательным процессом.

«Сайты обеспечены защитой, этим занимался в том числе Роскомнадзор. Кроме того, есть резервные генераторы для подачи электроэнергии на случай отключения», — сказал Миненко.

Снимать все, что происходит на избирательных участках, будут 3 658 видеокамер. Ими оснастили более 90% участков.

«На 54 участках буду действовать услуги сурдопереводчика. Волонтёры будут помогать всем избирателями с ограниченными возможностями», — добавил Миненко.

8 сентября петербуржцы будут выбирать губернатора и муниципальных депутатов.