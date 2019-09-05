Российский лидер Владимир Путин поддержал восстановление формата G8. Он также добавил, что Россия готова принять у себя участников этого клуба лидеров, сообщает 5 сентября ТАСС.

В четверг на Восточном экономическом форуме журналист Сергей Брилев спросил у президента, поедет ли он на следующий саммит G8, если его туда пригласят.

«Куда?» — уточнил глава государства.

Журналист заявил, что лидеры «восьмерки» должны встретиться в США. Тогда Путин напомнил, что в свое время G8 должен был пройти у нас в стране.

«Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — сказал президент.

Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США.