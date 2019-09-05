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Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
12:56   5 Сентября 2019
Россия

Путин поддержал восстановление формата G8

Путин поддержал восстановление формата G8

Российский лидер Владимир Путин поддержал восстановление формата G8. Он также добавил, что Россия готова принять у себя участников этого клуба лидеров, сообщает 5 сентября ТАСС. 

В четверг на Восточном экономическом форуме журналист Сергей Брилев спросил у президента, поедет ли он на следующий саммит G8, если его туда пригласят. 

«Куда?» — уточнил глава государства. 

Журналист заявил, что лидеры «восьмерки» должны встретиться в США. Тогда Путин напомнил, что в свое время G8 должен был пройти у нас в стране. 

«Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — сказал президент. 

Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #общество #весь мир

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