 Депутат ЗакСа поддержал решение Баглова проверить на безопасность новые станции метро

Депутат ЗакСа поддержал решение Беглова проверить на безопасность новые станции метро
Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов после проведенной в четверг проверки новых станций Фрунзенского радиуса метро, заявил, что их открытие необходимо отложить до выяснения всех вопросов, связанных с безопасностью пассажиров.
Как сообщает информационное агентство «ПолитЭксперт», врио губернатора подтвердил, что все три станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена – Проспект Славы, Дунайская и Шушары – готовы и начали работать в тестовом режиме. Глава города поблагодарил персонал и строителей, однако, отметил, что пока станции поработают без пассажиров, так как безопасность людей важнее всего.
«Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — заявил он, в частности.
Решение врио губернатора поддержал зампредседателя Петербургского Заксобрания VI созыва Анатолий Дроздов.
«Волевое решение о том, что необходимо проверить в тестовом режиме полностью и в полном объеме безопасность станций и выходов станций – это, безусловно, очень верное и правильное решение Александра Дмитриевича», — подчеркнул он, отметив, что необходимо уделять особое внимание безопасность и жизни пассажиров метро, так как это жизни наших родных