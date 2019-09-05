 Депутат ЗакСа поддержал решение Баглова проверить на безопасность новые станции метро

Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов после проведенной в четверг проверки новых станций Фрунзенского радиуса метро, заявил, что их открытие необходимо отложить до выяснения всех вопросов, связанных с безопасностью пассажиров.

Как сообщает информационное агентство «ПолитЭксперт», врио губернатора подтвердил, что все три станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена – Проспект Славы, Дунайская и Шушары – готовы и начали работать в тестовом режиме. Глава города поблагодарил персонал и строителей, однако, отметил, что пока станции поработают без пассажиров, так как безопасность людей важнее всего.

«Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», — заявил он, в частности.

Решение врио губернатора поддержал зампредседателя Петербургского Заксобрания VI созыва Анатолий Дроздов.