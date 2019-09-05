Российский лидер Владимир Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам президента РФ, причиной задержания граждан РФ по инициативе Соединенных Штатов может являться конкурентная борьба. Путин выразил мнение, что такая практика является плохой и осложняет отношения между странами. Президент подчеркнул, что его слова не являются иронией и шуткой. Кроме того, российский лидер отметил, что часто не видит никаких оснований для проявления подобного недружественного поведения.

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке, он завершится 6 сентября.