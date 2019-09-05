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12:51   5 Сентября 2019
Россия

Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США

Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал задержания россиян по инициативе США. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам президента РФ, причиной задержания граждан РФ по инициативе Соединенных Штатов может являться конкурентная борьба. Путин выразил мнение, что такая практика является плохой и осложняет отношения между странами. Президент подчеркнул, что его слова не являются иронией и шуткой. Кроме того, российский лидер отметил, что часто не видит никаких оснований для проявления подобного недружественного поведения. 

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке, он завершится 6 сентября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #политика

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