Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР

Министерство иностранных дел Нигерии сообщает о начале эвакуации граждан страны, находящихся на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Как сообщает в четверг нигерийское издание Daily Post, приводя заявление представителя внешнеполитического ведомства страны Фердинанда Нвонье, для эвакуации граждан Нигерии из ЮАР задействована авиакомпания Air Peace.

Владелец авиакомпании предоставит самолет, начиная с пятницы – 6 сентября. При этом он заявил, что не возьмет денег с соотечественников, эвакуирующихся на родину.

Напомним: в среду 4 сентября Нигерия на фоне обострения напряженности в отношениях с Южно-Африканской Республикой, отозвало из Претории своего посла.