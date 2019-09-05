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13:18   5 Сентября 2019
Весь мир

Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР

Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР

Министерство иностранных дел Нигерии сообщает о начале эвакуации граждан страны, находящихся на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Как сообщает в четверг нигерийское издание Daily Post, приводя заявление представителя внешнеполитического ведомства страны Фердинанда Нвонье, для эвакуации граждан Нигерии из ЮАР задействована авиакомпания Air Peace.

Владелец авиакомпании предоставит самолет, начиная с пятницы – 6 сентября. При этом он заявил, что не возьмет денег с соотечественников, эвакуирующихся на родину.

Напомним: в среду 4 сентября Нигерия на фоне обострения напряженности в отношениях с Южно-Африканской Республикой, отозвало из Претории своего посла.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #эвакуация #африка #общество #весь мир #нигерия #юар

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