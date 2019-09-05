Смольный запустил новые станции метро в тестовом режиме ради безопасности пассажиров

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов признался, что никогда в жизни не принимал объекты, в которых есть какие-либо «недоделки».

Ранее врио губернатора проинспектировал новые станции петербургского метрополитена «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары». Он побеседовал с сотрудниками метро и поздравил с окончанием строительства. Однако специалисты не могут дать 100-процентной гарантии безопасности при работе во внештатных условиях.

«Безопасность пассажиров важнее всего, поэтому пока станции будут работать в тестовом режиме», — сказал Беглов.

Вместе с тем, он призвал прекращать «работать по временным схемам». Жители и гости города смогут воспользоваться новыми станциями Фрунзенского радиуса, когда будут устранены все замечания. Ожидается, что это произойдет до конца сентября.