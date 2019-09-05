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12:50   5 Сентября 2019
Весь мир

Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

Евросоюз разработал специальный реестр дел по борьбе с терроризмом, чтобы улучшить взаимодействие стран-участниц в судебной сфере. Об этом сообщил глава агентства «Евроюст» Ладислав Хамран.

По его словам, это важнейший шаг в борьбе с терроризмом. Он позволит лучше координировать и ускорять работу. 

«Теперь, когда террористы все больше и больше действуют в трансграничных сетях, ЕС должен действовать так же», — сказал Хамран.

Реестр позволит централизовать всю информацию для установления связей в рамках расследований. Прокуроры смогут координировать следствие и искать связь разных дел.

Один из создателей реестра заявил, что дело о терактах в Париже 13 ноября 2015 года «показало необходимость полного обзора всех текущих судебных разбирательств в государствах-членах».

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #терроризм #безопасность

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