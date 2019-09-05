Врио губернатора Александр Беглов рассказал об открытии трех станций метро в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после того, как он совершил объезд станций, пишет ТАСС. Беглов рассказал, что на станциях продолжается наладка систем безопасности

«Сегодня принято решение продолжать работу станций в тестовом режиме, необходимо завершить наладку всех систем ради безопасности граждан», — сказал он.

Беглов отметил, что пока станции продолжают работу в тестовом режиме и для пассажиров их не открывают. Как только завершится наладка всех систем, связанных с безопасностью, станции заработают.

С 2013 года в Петербурге ведется строительство станций «Дунайская», «проспект Славы» и «Шушары». В четверг, 5 сентября, их проинспектировал врио губернатора Александр Беглов, он проверил качество и ход работ. Он отметил, что в будущем в городе откроется 29 новых станций метрополитена, а на ближайшие пять лет намечена сдача семи станций.