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12:44   5 Сентября 2019
Политика

Осенью может состояться первый в истории выход двух женщин в космос

Осенью может состояться первый в истории выход двух женщин в космос

Первый в истории выход двух женщин в космос может случиться в конце сентября. Об этом 5 сентября заявила американский астронавт Джессика Меир, сообщает в четверг РИА Новости. 

Первой женщиной-космонавтом стала Светлана Савицкая, которая вышла в открытый космос в 1984 году. С марта планировался первый в истории выход в космос двух женщин — американок Кристины Кук и Энн Макклейн. Однако для второй не оказалось готового скафандра, поэтому полет не состоялся. 

Во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Меир заявила, что все готовы к внекорабельной деятельности. 

«Сейчас планируется расписание [выходов]. Поэтому еще не знаю, кто будет выходить», — сказала она. 

Она также отметила, что выйдет в космос либо с Кристиной, либо с другим членом экипажа. 

В NASA сообщили, что 25 сентября в 16:57 по мск ракета-носитель «Союз-ФГ» вместе с кораблем «Союз МС-15» вылетит с космодра Байконур. Стыковка корабля с МКС случится в 22:57. Отмечается, что в составе экипажа числятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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