Осенью может состояться первый в истории выход двух женщин в космос

Первый в истории выход двух женщин в космос может случиться в конце сентября. Об этом 5 сентября заявила американский астронавт Джессика Меир, сообщает в четверг РИА Новости.

Первой женщиной-космонавтом стала Светлана Савицкая, которая вышла в открытый космос в 1984 году. С марта планировался первый в истории выход в космос двух женщин — американок Кристины Кук и Энн Макклейн. Однако для второй не оказалось готового скафандра, поэтому полет не состоялся.

Во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Меир заявила, что все готовы к внекорабельной деятельности.

«Сейчас планируется расписание [выходов]. Поэтому еще не знаю, кто будет выходить», — сказала она.

Она также отметила, что выйдет в космос либо с Кристиной, либо с другим членом экипажа.

В NASA сообщили, что 25 сентября в 16:57 по мск ракета-носитель «Союз-ФГ» вместе с кораблем «Союз МС-15» вылетит с космодра Байконур. Стыковка корабля с МКС случится в 22:57. Отмечается, что в составе экипажа числятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.