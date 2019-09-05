Навальный признался, что тратит донаты подписчиков на личные прихоти

Блогер Алексей Навальный открыто признался в том, что предпочитает отдыхать на пожертвования от спонсоров и подписчиков. По крайней мере, именно так он решил пошутить в ответ на комментарий в Instagram, однако в этой шутке наверняка есть доля правды. Об этом сообщает издание «Народные новости».

В соцсети «оппозиционер» опубликовал фото с открытия выставки своего младшего брата, Олега Навального в московской галерее «Арт 4». Именно там накануне Навальный и его соратники закатили модную вечеринку, куда пригласили участников скандальной арт-группы «Война», голых толстяков и другую весьма сомнительную публику.

«У Олега открытие его выставки современной тюремной татуировки. Вот, думаем, что бы набить. Юля решила «ИРА» — иду резать актив», — гласит надпись под фото в профиле Навального.

Судя по всему, блогер не нашел более остроумного способа поддержать активистов, которые по его вине получили реальные тюремные сроки. Речь идет об Иване Подкопаеве и Даниле Беглеце, оказывавшим сопротивление полиции на незаконном которые оказали жесткое сопротивление полиции на митинге 27 июля. Кроме того, пять лет колонии получил Владислав Синица, который в социальных сетях под псевдонимом призывал похищать и убивать детей правоохранителей.

Навальный и его протеже Любовь Соболь вместо присутствия на суде, помощи с юридической защитой или просто моральной поддержки осужденным, решили закатить экстравагантную вечеринку, видеозаписи с которой быстро разлетелись по сети.

Сам же Навальный вдруг решил не скрывать, откуда у него деньги на подобные тусовки. На вопрос одного из подписчиков, откуда у блогера «деньги на брата», он заявил, что «На донаты можно купить что угодно».

Комментарий можно бы было расценить как шутку, однако Навальный славится страстью к элитному отдыху на пожертвования. К примеру, в мае этого года он свозил семью в Испанию, потратив там миллион рублей.

Чуть более миллиона рублей исчезли с одного из счетов прямо перед отдыхом четы Навальных в Египте. Перед этим блогер успел отдохнуть с женой и детьми в Италии, сняв перед этим со счетов порядка двух миллионов рублей.

Зимние каникулы Навальных в Таиланде совпали со снятием со счета 4,33 миллиона рублей. Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» утверждает, что «борец с коррупцией» умудрился потратить 47 из тех 62 миллионов, которые люди присылали ему на «расследования».