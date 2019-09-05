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12:52   5 Сентября 2019
Россия

Навальный признался, что тратит донаты подписчиков на личные прихоти

Навальный признался, что тратит донаты подписчиков на личные прихоти

Блогер Алексей Навальный открыто признался в том, что предпочитает отдыхать на пожертвования от спонсоров и подписчиков. По крайней мере, именно так он решил пошутить в ответ на комментарий в Instagram, однако в этой шутке наверняка есть доля правды. Об этом сообщает издание «Народные новости».

В соцсети «оппозиционер» опубликовал фото с открытия выставки своего младшего брата, Олега Навального в московской галерее «Арт 4». Именно там накануне Навальный и его соратники закатили модную вечеринку, куда пригласили участников скандальной арт-группы «Война», голых толстяков и другую весьма сомнительную публику.

«У Олега открытие его выставки современной тюремной татуировки. Вот, думаем, что бы набить. Юля решила «ИРА» — иду резать актив»,  — гласит надпись под фото в профиле Навального.

Судя по всему, блогер не нашел более остроумного способа поддержать активистов, которые по его вине получили реальные тюремные сроки. Речь идет об Иване Подкопаеве и Даниле Беглеце, оказывавшим сопротивление полиции на незаконном которые оказали жесткое сопротивление полиции на митинге 27 июля. Кроме того, пять лет колонии получил Владислав Синица, который в социальных сетях под псевдонимом призывал похищать и убивать детей правоохранителей.

Навальный признался, что тратит донаты подписчиков на личные прихоти

Навальный и его протеже Любовь Соболь вместо присутствия на суде, помощи с юридической защитой или просто моральной поддержки осужденным, решили закатить экстравагантную вечеринку, видеозаписи с которой быстро разлетелись по сети.

Сам же Навальный вдруг решил не скрывать, откуда у него деньги на подобные тусовки. На вопрос одного из подписчиков, откуда у блогера «деньги на брата», он заявил, что «На донаты можно купить что угодно».

Навальный признался, что тратит донаты подписчиков на личные прихоти

Комментарий можно бы было расценить как шутку, однако Навальный славится страстью к элитному отдыху на пожертвования. К примеру, в мае этого года он свозил семью в Испанию, потратив там миллион рублей.

Чуть более миллиона рублей исчезли с одного из счетов прямо перед отдыхом четы Навальных в Египте. Перед этим блогер успел отдохнуть с женой и детьми в Италии, сняв перед этим со счетов порядка двух миллионов рублей.

Зимние каникулы Навальных в Таиланде совпали со снятием со счета 4,33 миллиона рублей. Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» утверждает, что «борец с коррупцией» умудрился потратить 47 из тех 62 миллионов, которые люди присылали ему на «расследования».

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Автор: Алла Ларионова
#навальный #фбк #донаты

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