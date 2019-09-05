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 Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
12:33   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящий обмен заключенными с украинской стороной заявив, что процесс принятия решения был достаточно сложным, но сейчас подходит к концу.

«Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу», - заявил российский лидер на полях Восточного экономического форума.

При этом Путин отметил, что российская сторона ведет переговоры по обмену в том числе и с официальными украинскими властями, исходя из гуманных соображений. В ближайшее время результаты этих переговоров будут оглашены.

 

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Автор: Александр Люблинский
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