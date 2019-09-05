Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящий обмен заключенными с украинской стороной заявив, что процесс принятия решения был достаточно сложным, но сейчас подходит к концу.
«Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу», - заявил российский лидер на полях Восточного экономического форума.
При этом Путин отметил, что российская сторона ведет переговоры по обмену в том числе и с официальными украинскими властями, исходя из гуманных соображений. В ближайшее время результаты этих переговоров будут оглашены.
Путин: обмен пленными будет "достаточно крупным, масштабным"— Агентство Рейтер (@reuters_russia) September 5, 2019