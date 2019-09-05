Глава Рослесхоза уверен, что масштабные лесные пожары вызвали не поджоги

Намеренные поджоги не могли вызвать масштабные лесные пожары, которые поглотили Россию этим летом, заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов в комментарии РИА Новости на полях Восточного экономического форума 5 сентября.

Напомним, что Генеральная прокуратура рассматривала вариант намеренных поджогов леса для сокрытия незаконной вырубки. Выяснилось, что региональные власти искажали статистику лесной сферы.

«Что касается незаконной вырубки, то она не могла стать причиной столь масштабного бедствия. Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь. А основные площади пожаров были сосредоточены именно в удаленных районах», — объяснил глава ведомства.

В то же время, не исключено, что поджоги имели место. Однако он напомнил, что правоохранители выявляют «не так много» подобных инцидентов. К тому же, они зачастую преследовали цель не сокрыть вырубку, а получить разрешение на использование горелой древесины.

Напомним, что с 4 по 7 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум.