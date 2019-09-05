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12:09   5 Сентября 2019
Россия

Регионы не справляются со схемами по утилизации мусора

Регионы не справляются со схемами по утилизации мусора

Регионы не справляются со схемами по утилизации мусора, так считает заместитель генерального директора компании «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин. РЭО занимается сбором и переработкой мусора в нашей стране.

По словам Вячеслава Духина, компания сделала анализ 40 территориальных схем по обращению с отходами, большинство из которых работает неправильно. Духин отмечает, что региональные власти должны в ближайшее время создать схемы работы и провести конкурс по выбору оператора, отвечающего за ее работу. Еще в начале 2019 года все регионы РФ за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя должны были перейти на новый режим работы, но из 40 регионов одиннадцать не сделали этого.

Главным минусом, по мнению Вячеслава Духина, является отсутствие данных о перспективных полигонах и мусороперерабатывающих заводах. Далеко не во всех схемах пишут сроки сдачи таких объектов и их мощности, уточняет 360.tv. Самые слабые технические планы оказались в Чувашии, Ростовской области и Краснодарском крае. Лучше остальных подготовлена Тульская область.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мусор #мусорная реформа

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