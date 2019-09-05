Регионы не справляются со схемами по утилизации мусора, так считает заместитель генерального директора компании «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин. РЭО занимается сбором и переработкой мусора в нашей стране.

По словам Вячеслава Духина, компания сделала анализ 40 территориальных схем по обращению с отходами, большинство из которых работает неправильно. Духин отмечает, что региональные власти должны в ближайшее время создать схемы работы и провести конкурс по выбору оператора, отвечающего за ее работу. Еще в начале 2019 года все регионы РФ за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя должны были перейти на новый режим работы, но из 40 регионов одиннадцать не сделали этого.

Главным минусом, по мнению Вячеслава Духина, является отсутствие данных о перспективных полигонах и мусороперерабатывающих заводах. Далеко не во всех схемах пишут сроки сдачи таких объектов и их мощности, уточняет 360.tv. Самые слабые технические планы оказались в Чувашии, Ростовской области и Краснодарском крае. Лучше остальных подготовлена Тульская область.