Два иностранных эксперта проследят за выборами в Петербурге

Прозрачность выборов на пост губернатора Петербурга обеспечат более четырех тысяч общественных наблюдателей — по два на каждом избирательном участке. Они прошли специальное обучение и получили предписания. Об этом 5 сентября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что среди общественных наблюдателей в Петербург прибудут два эксперта из Франции и Германии. Об этом стало известно на специальной пресс-конференции, посвященной общественному контролю и мониторингу избирательной кампании.

Кроме этого, за выборами будет следить специальная рабочая группа из политологов, социологов и руководителей высших учебных заведений.

По словам председателя рабочей группы Александра Вахмистрова, все запланированные и выполненные мероприятия позволят обеспечить права жителей Петербурга на выборах.

«Поэтому я убежден, что все пройдет нормально, без эксцессов», — заявил он.

В Санкт-Петербурге будут работать более 2268 избирательных участков. В Ленобласти — 62, а в Псковской — 15.

Жители Петербурга смогут выбрать губернатора города 8 сентября из трех претендентов — Михаила Амосова, Надежды Тихоновой и Александра Беглова.