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12:14   5 Сентября 2019
Политика

Два иностранных эксперта проследят за выборами в Петербурге

Два иностранных эксперта проследят за выборами в Петербурге

Прозрачность выборов на пост губернатора Петербурга обеспечат более четырех тысяч общественных наблюдателей — по два на каждом избирательном участке. Они прошли специальное обучение и получили предписания. Об этом 5 сентября сообщает телеканал «Санкт-Петербург». 

Отмечается, что среди общественных наблюдателей в Петербург прибудут два эксперта из Франции и Германии. Об этом стало известно на специальной пресс-конференции, посвященной общественному контролю и мониторингу избирательной кампании. 

Кроме этого, за выборами будет следить специальная рабочая группа из политологов, социологов и руководителей высших учебных заведений. 

По словам председателя рабочей группы Александра Вахмистрова, все запланированные и выполненные мероприятия позволят обеспечить права жителей Петербурга на выборах. 

«Поэтому я убежден, что все пройдет нормально, без эксцессов», — заявил он. 

В Санкт-Петербурге будут работать более 2268 избирательных участков. В Ленобласти — 62, а в Псковской — 15. 

Жители Петербурга смогут выбрать губернатора города 8 сентября из трех претендентов — Михаила Амосова, Надежды Тихоновой и Александра Беглова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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