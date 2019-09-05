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Путин поддержал восстановление формата G8

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

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 Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

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12:10   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Москва с продолжит стремиться к тому, чтобы мирный договор с Японией был заключен.

Однако, как отметил глава государства, вопросы заключения российско-японского мирного договора связаны с теми обязательствами, которые Токио имеет перед третьими странами, например, перед Соединенными Штатами Америки. И это, подчеркнул Путин, необходимо учитывать.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ВЭФ-2019, призывал российского президента приложить все усилия к тому, чтобы наши страны «двигались вперед» до тех пор, пока главная цель – заключение мирного договора – не будет достигнута.

 

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Автор: Александр Люблинский
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