Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Москва с продолжит стремиться к тому, чтобы мирный договор с Японией был заключен.

Однако, как отметил глава государства, вопросы заключения российско-японского мирного договора связаны с теми обязательствами, которые Токио имеет перед третьими странами, например, перед Соединенными Штатами Америки. И это, подчеркнул Путин, необходимо учитывать.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ВЭФ-2019, призывал российского президента приложить все усилия к тому, чтобы наши страны «двигались вперед» до тех пор, пока главная цель – заключение мирного договора – не будет достигнута.