Перемирие в Ливии доказывает, что полное прекращение огня возможно
Кратковременное перемирие в Ливии показывает, что полное прекращение огня в стране возможно, сообщил специальный посланник ООН Гасан Саламе, призывая к международным переговорам о будущем африканского государства. Об этом пишет издание N World.
Он также подчеркнул, что для достижения прогресса внешние силы должны убедить правительство национального согласия в Триполи и его оппонента, командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, прекратить боевые действия.
«В результате перемирия значительно сократилось насилие вдоль основных линий в южной части Триполи и в других местах», - сказал Саламе по видеосвязи из ливийской столицы.