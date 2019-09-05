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11:52   5 Сентября 2019
Весь мир

Перемирие в Ливии доказывает, что полное прекращение огня возможно

Перемирие в Ливии доказывает, что полное прекращение огня возможно

Кратковременное перемирие в Ливии показывает, что полное прекращение огня в стране возможно, сообщил специальный посланник ООН Гасан Саламе, призывая к международным переговорам о будущем африканского государства. Об этом пишет издание N World. 

Он также подчеркнул, что для достижения прогресса внешние силы должны убедить правительство национального согласия в Триполи и его оппонента, командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, прекратить боевые действия.

«В результате перемирия значительно сократилось насилие вдоль основных линий в южной части Триполи и в других местах», - сказал Саламе по видеосвязи из ливийской столицы.

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Автор: Алла Ларионова
#оон #ливия #перемирие

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