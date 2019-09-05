Перемирие в Ливии доказывает, что полное прекращение огня возможно

Кратковременное перемирие в Ливии показывает, что полное прекращение огня в стране возможно, сообщил специальный посланник ООН Гасан Саламе, призывая к международным переговорам о будущем африканского государства. Об этом пишет издание N World.

Он также подчеркнул, что для достижения прогресса внешние силы должны убедить правительство национального согласия в Триполи и его оппонента, командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, прекратить боевые действия.