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12:06   5 Сентября 2019
Россия

8 сентября в Петербурге будут работать мобильные группы «За чистые выборы»

8 сентября в Петербурге будут работать мобильные группы «За чистые выборы»

В единый день голосования  — 8 сентября  — в Петербурге будут работать мобильные группы от «Корпуса «За чистые выборы». Об этом «Политике Сегодня» рассказал руководитель аппарата Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто

«Формируются мобильные группы: юрист, представитель СМИ. При подозрении на нарушение они приедут на участок. 8 сентября к мобильным бригадам можно будет обратиться с любого участка. В течение трех часов должны решить вопрос».  — сказал Кухто. 

Вызвать мобильную группу можно по телефону «горячей линии» +7 (812) 363–69–98. В единый день голосования она будет работать круглосуточно. 

Уже сейчас по этому телефону эксперты и юристы отвечают на вопросы по теме выборов.

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» —  крупнейшая организация независимых наблюдателей-юристов в России. Она имеет свои региональные отделения в большинстве субъектов РФ.  Главными задачами движения являются:  защита прав граждан на участие в формировании органов власти через содействие профессиональной организации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество

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