Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

 Путин поддержал восстановление формата G8

Путин поддержал восстановление формата G8

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

 Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко
Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

 Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

Замглавы Якутска покинул должность из-за недостаточного образования

 Путин поддержал восстановление формата G8

Путин поддержал восстановление формата G8

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

 Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко
Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

Евросоюз разработал единую базу расследуемых дел о терроризме

 Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
12:00   5 Сентября 2019
Россия

Сенатор Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда

Сенатор Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда

Процедуры приостановки или лишения аккредитации вузов должны проходить по решению суда, а не Рособрнадзора, уверен глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В связи с этим, он разработал соответствующий законопроект и намерен направить его премьер-министру Дмитрию Медведеву для оценки, сообщила «Парламентская газета» 5 сентября.

В пояснительной записке указано, что пробел в законе об образовании позволяет Рособрнадзору в одностороннем порядке блокировать работу учебного заведения. При составлении акта о проверке аккредитация вуза приостанавливается, что не дает ему права выдавать дипломы гособразца, а также предоставлять отсрочку от армии. При повторном предписании организация не может принимать новых студентов.

Сенатор Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда

Однако закон не учитывает, что акт и предписания могут выдаваться на незаконных требованиях. Стоит отметить, что лишение может также произойти из-за недостаточной укомплектованности штата или за нарушения при разработке образовательной программы. Но оспорить решение о приостановке или лишении вуз может только после вступления в силу соответствующего судебного решения.

«Больше всего страдают из-за этого  механизма студенты выпускных курсов… приостановка может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство», — заметил сенатор.

Сенатор Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда

Законопроект же предлагает следующие нововведения: в акте проверки и предписании должны содержаться ряд указаний со ссылками, а их законность должен подтвердить мировой, арбитражный суд, или орган общей юрисдикции. Перед процедурой лишения или приостановки судебные акты должны вступить в силу. Документ также содержит порядок возвращения студентов при восстановлении аккредитации. Более того, Кутепов внес в проект порядок и сроки восстановления прав учебного заведения.

Как указал сенатор, в основу законопроекта легла судебная практика по данному вопросу за последние три года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#законопроект #вузы #аккредитация #кутепов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...