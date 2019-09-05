Сенатор Кутепов предложил лишать вузы аккредитации только по решению суда

Процедуры приостановки или лишения аккредитации вузов должны проходить по решению суда, а не Рособрнадзора, уверен глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В связи с этим, он разработал соответствующий законопроект и намерен направить его премьер-министру Дмитрию Медведеву для оценки, сообщила «Парламентская газета» 5 сентября.

В пояснительной записке указано, что пробел в законе об образовании позволяет Рособрнадзору в одностороннем порядке блокировать работу учебного заведения. При составлении акта о проверке аккредитация вуза приостанавливается, что не дает ему права выдавать дипломы гособразца, а также предоставлять отсрочку от армии. При повторном предписании организация не может принимать новых студентов.

Однако закон не учитывает, что акт и предписания могут выдаваться на незаконных требованиях. Стоит отметить, что лишение может также произойти из-за недостаточной укомплектованности штата или за нарушения при разработке образовательной программы. Но оспорить решение о приостановке или лишении вуз может только после вступления в силу соответствующего судебного решения.

«Больше всего страдают из-за этого механизма студенты выпускных курсов… приостановка может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство», — заметил сенатор.

Законопроект же предлагает следующие нововведения: в акте проверки и предписании должны содержаться ряд указаний со ссылками, а их законность должен подтвердить мировой, арбитражный суд, или орган общей юрисдикции. Перед процедурой лишения или приостановки судебные акты должны вступить в силу. Документ также содержит порядок возвращения студентов при восстановлении аккредитации. Более того, Кутепов внес в проект порядок и сроки восстановления прав учебного заведения.

Как указал сенатор, в основу законопроекта легла судебная практика по данному вопросу за последние три года.