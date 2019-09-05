Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40, об этом сообщил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков. По его словам, террористы из Нигерии держали в руках гранатомет годом раньше, чем его поставили в Вооруженные силы Украины.

Выступая на второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», Новиков отметил, что изначально оружие предназначалось для ВС Нигерии. Гранатомет УАГ-40 производили на бывшем заводе «Ленинская кузница», который тогда принадлежал экс-лидеру Украины Петру Порошенко.

Украинский гранатомет УАГ-40 создавался по стандартам НАТО, он может поражать живую силу и огневые средства противника за естественными складками местности и в открытых окопах.