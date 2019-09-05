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11:43   5 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40, об этом сообщил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков. По его словам, террористы из Нигерии держали в руках гранатомет годом раньше, чем его поставили в Вооруженные силы Украины. 

Выступая на второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», Новиков отметил, что изначально оружие предназначалось для ВС Нигерии. Гранатомет УАГ-40 производили на бывшем заводе «Ленинская кузница», который тогда принадлежал экс-лидеру Украины Петру Порошенко. 

Украинский гранатомет УАГ-40 создавался по стандартам НАТО, он может поражать живую силу и огневые средства противника за естественными складками местности и в открытых окопах. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #всу

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