РФ намерена привлечь к строительству Восточного иностранных партнеров

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова привлекать зарубежных партнеров к развитию космодрома Восточный. Об этом 5 сентября информирует ТАСС.

В четверг во время выступления на форуме глава государства затронул тему космодрома. Он отметил, что космодром не военный, поэтому сейчас решается вопрос о том, кто будет его строить. По словам Путина, космодром предназначен для гражданских пусков.

«Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», — сказал он.

Президент также рассказал о совместных проектах в области космоса с Индией. Он отметил, что по таким программам идет активное работа с Китаем и Европейским космическим агентством. Также Россия работает с США. В Дальнейшем пуски планируется переводить на космодром Восточный.

«Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]», — сказал президент.

Ранее Путин поручил Кабмину решить вопрос о венчурном фонде на Дальнем Востоке.