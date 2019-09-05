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11:44   5 Сентября 2019
Россия

РФ намерена привлечь к строительству Восточного иностранных партнеров

РФ намерена привлечь к строительству Восточного иностранных партнеров

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова привлекать зарубежных партнеров к развитию космодрома Восточный. Об этом 5 сентября информирует ТАСС. 

В четверг во время выступления на форуме глава государства затронул тему космодрома. Он отметил, что космодром не военный, поэтому сейчас решается вопрос о том, кто будет его строить. По словам Путина, космодром предназначен для гражданских пусков. 

«Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», — сказал он. 

Президент также рассказал о совместных проектах в области космоса с Индией. Он отметил, что по таким программам идет активное работа с Китаем и Европейским космическим агентством. Также Россия работает с США. В Дальнейшем пуски планируется переводить на космодром Восточный. 

«Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]», — сказал президент. 

Ранее Путин поручил Кабмину решить вопрос о венчурном фонде на Дальнем Востоке.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #восточный

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