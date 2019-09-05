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Путин поддержал восстановление формата G8

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

Террористы на год раньше ВСУ получили украинский гранатомет УАГ-40

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 Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу

Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной подходят к финалу
11:31   5 Сентября 2019
Россия

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Для успешного развития Дальнего Востока необходимо сплочение общества, заявил российский президент Владимир Путин в четверг, 5 сентября в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Россия, по словам главы государства, нацелена на открытое сотрудничество для реализации масштабных задач по развитию региона. 

«Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока», — подчеркнул он.

Путин также подчеркнул, что российская сторона открыта для сотрудничества со всеми, кто в этом заинтересован. Потому нужна консолидация общества и участие каждого человека в процессе развития региона, добавил лидер РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #вэф #дфо

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