Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Для успешного развития Дальнего Востока необходимо сплочение общества, заявил российский президент Владимир Путин в четверг, 5 сентября в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Россия, по словам главы государства, нацелена на открытое сотрудничество для реализации масштабных задач по развитию региона.

«Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока», — подчеркнул он.

Путин также подчеркнул, что российская сторона открыта для сотрудничества со всеми, кто в этом заинтересован. Потому нужна консолидация общества и участие каждого человека в процессе развития региона, добавил лидер РФ.