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11:25   5 Сентября 2019
Россия

Путин поручил Кабмину решить вопрос о венчурном фонде на Дальнем Востоке

Путин поручил Кабмину решить вопрос о венчурном фонде на Дальнем Востоке

Российский президент Владимир Путин поручил правительству предложить конкретные решения по созданию специального венчурного фонда на Дальнем Востоке. Об этом 5 сентября информирует ТАСС. 

В четверг глава государства выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума, где отметил, что мощнейшей движущей силой технологического развития сегодня являются стартапы, запускаемые молодыми людьми. Президент заявил, что они должны вырастать из маленьких в средние, а затем и крупные компании. Обеспечить их только законодательно слишком мало, считает Путин. 

«Нужна регуляторная среда, но и эффективные финансовые инструменты. В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд — мы вчера об этом тоже говорили. Согласен с этим предложением», — сказал президент. 

Глава государства также обратился к правительству с поручением предложить конкретные решения. Он отметил, что источники финансирования уже есть. 

Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит Пятый Восточный экономический форум. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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