Президент России Владимир Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания ВЭФ-2019, который в эти дни проходит во Владивостоке.

По словам российского лидера, с 2005 года миграция населения Дальнего Востока снизилась в два раза, но все же этот тренд необходимо переломить, чтобы люди перестали уезжать и покидать регион. Путин подчеркнул, что у жителей Дальнего Востока есть много энергии, сил и инициативы, поэтому нельзя допускать отток людей. По мнению президента, этот вопрос важен с экономической, моральной и этической точек зрения.

Президент также заявил, что регион должен быть привлекателен для специалистов высокого класса и для молодежи. Демографический потенциал Дальнего Востока президент назвал хорошим, поэтому необходимо сохранить тенденцию. Также российский лидер привел статистику, согласно которой на 8,2 миллиона жителей федерального округа приходится 1,5 миллиона школьников и студентов.