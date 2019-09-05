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 Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока

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11:26   5 Сентября 2019
Россия

Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока

Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания ВЭФ-2019, который в эти дни проходит во Владивостоке.

По словам российского лидера, с 2005 года миграция населения Дальнего Востока снизилась в два раза, но все же этот тренд необходимо переломить, чтобы люди перестали уезжать и покидать регион. Путин подчеркнул, что у жителей Дальнего Востока есть много энергии, сил и инициативы, поэтому нельзя допускать отток людей. По мнению президента, этот вопрос важен с экономической, моральной и этической точек зрения. 

Президент также заявил, что регион должен быть привлекателен для специалистов высокого класса и для молодежи. Демографический потенциал Дальнего Востока президент назвал хорошим, поэтому необходимо сохранить тенденцию. Также российский лидер привел статистику, согласно которой на 8,2 миллиона жителей федерального округа приходится 1,5 миллиона школьников и студентов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #вэф #дальний восток

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