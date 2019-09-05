Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Президент России Владимир Путин, открывая в четверг пленарное заседание на ВЭФ-2019, заявил, что на Дальнем Востоке в течение последних 15 лет было сделано многое, в частности были сформированы условия для перехода на траекторию опережающего роста, но нужно продолжать реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Приводя примеры успешного формирования условий для выхода региона на траекторию опережающего роста, глава государства рассказал о нескольких крупных проектах:

«Хорошим стартом для такой работы стала подготовка к проведению во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году. Мы вложили тогда значительные ресурсы в модернизацию транспортной, деловой, образовательной инфраструктуры, в благоустройство столицы края как современного, динамично развивающегося города - города для людей, как одного из научных и образовательных центров АТР».

При этом Путин отметил, что, отдавая себе отчет в том, как много еще необходимо сделать, нужно отталкиваться от того, сколько уже сделано, и на этой основе продолжать запускать крупные стройки, транспортные инфраструктурные и индустриальные проекты.

Также президент отметил, что на фоне предпринятых по всей стране шагов по улучшению делового климата, Дальний Востоке предлагает бизнесу совершенно новые и порой уникальные инструменты поддержки.