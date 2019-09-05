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11:40   5 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ Брод высоко оценил кампанию по выборам губернатора в Петербурге

Член СПЧ Брод высоко оценил кампанию по выборам губернатора в Петербурге

Избирательная кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла с минимальным числом нарушений. Об этом на пресс-конференции заявил член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.  

«Избирательная кампания прошла в штатном режиме, без серьезных нарушений. Муниципальный фильтр был преодолимым. Все вопросы о его непроходимости — ответственность штабов кандидатов. Кампания хорошо освещалась в СМИ, не было авторитаризма», —  охарактеризовал кампанию Брод. 

Брод напомнил, что кандидатами в губернаторы Санкт-Петербурга стали не все желающие, а лишь те, кто заручился поддержкой мундепов.

«Остались лишь те, кто прошли муниципальный фильтр, собрали необходимое количество подписей», — комментирует член СПЧ. 

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. В бюллетене будут три имени: Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец, врио губернатора), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). 

В Петербурге будет работать 1 890 избирательных участков, еще 77 -  экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).

За соблюдением закона при голосовании будут следить наблюдатели. 

«Укомплектованы списки наблюдателей — четыре тысячи человек, все они прошли обучение. Один наблюдатель от Петербурга будет находиться на цифровом участке в Москве. Также сформированы мобильные группы с юристами, которые будут выезжать на участки, где возникнут нарушения. Кроме этого для избирателей будет работать и горячая линия. Десятки СМИ - российских и зарубежных - подали заявки для работы на избирательных участках в день выборов», — рассказал Брод.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #спч #брод

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