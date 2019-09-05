Член СПЧ Брод высоко оценил кампанию по выборам губернатора в Петербурге

Избирательная кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла с минимальным числом нарушений. Об этом на пресс-конференции заявил член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«Избирательная кампания прошла в штатном режиме, без серьезных нарушений. Муниципальный фильтр был преодолимым. Все вопросы о его непроходимости — ответственность штабов кандидатов. Кампания хорошо освещалась в СМИ, не было авторитаризма», — охарактеризовал кампанию Брод.

Брод напомнил, что кандидатами в губернаторы Санкт-Петербурга стали не все желающие, а лишь те, кто заручился поддержкой мундепов.

«Остались лишь те, кто прошли муниципальный фильтр, собрали необходимое количество подписей», — комментирует член СПЧ.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. В бюллетене будут три имени: Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец, врио губернатора), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

В Петербурге будет работать 1 890 избирательных участков, еще 77 - экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).

За соблюдением закона при голосовании будут следить наблюдатели.