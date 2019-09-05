Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили
Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) договорились, что на предстоящем саммите АТЭС, который в ноябре этого года пройдет в Чили, углубленно обсудить различные вопросы двустороннего сотрудничества.
Об этом, ссылаясь на заявление помощника российского президента Юрия Ушакова, в четверг сообщает РИА Новости. В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вопросы Путин и АБЭ обсуждали в ходе переговоров во второй день ВЭФ, Ушаков заявил:
«Очень важно, что условлено, что президент и премьер-министр проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в ноябре текущего года».