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Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

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11:09   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) договорились, что на предстоящем саммите АТЭС, который в ноябре этого года пройдет в Чили, углубленно обсудить различные вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом, ссылаясь на заявление помощника российского президента Юрия Ушакова, в четверг сообщает РИА Новости. В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вопросы Путин и АБЭ обсуждали в ходе переговоров во второй день ВЭФ, Ушаков заявил:

«Очень важно, что условлено, что президент и премьер-министр проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в ноябре текущего года».

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Автор: Александр Люблинский
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