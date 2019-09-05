Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на новую станцию метрополитена «Проспект Славы», что проверить качество выполненных работ, сообщили «Невские новости» 5 сентября.

Врио губернатора поздравил сотрудников метро с окончанием работ и пообщался с ними. Он напомнил, что в будущем планируется открыть 29 новых станций.

«Впереди у нас семь станций, которые мы должны сдать в течение пяти лет. Это большой объем работ, к ним уже приступили», — сказал градоначальник.

«Проспект Славы» имеет два подземных вестибюля, которые также выполняют функцию подземных переходов. Станция украшена мозаичными панно, посвященным воинам-участникам Афганской войны и подвигам героев-пожарных. В витрине перехода можно ознакомиться с фотохроникой, а также разглядеть пожарные машины трех поколений.

Стоит отметить, что помимо «Проспекта Славы» в Петербурге также откроются станции «Дунайская» и «Шушары». Облик первой перекликается с одноименной рекой, а фасад второй оформили керамическими панелями светло-серого цвета.

Все они входят в Фрунзенский радиус, то есть южный участок фиолетовой ветки. Стоимость работ составила менее 34 миллиардов рублей. Новые станции позволят повысить доступность Пушкинского и Фрунзенского районов.