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11:18   5 Сентября 2019
Россия

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на новую станцию метрополитена «Проспект Славы», что проверить качество выполненных работ, сообщили «Невские новости» 5 сентября.

Врио губернатора поздравил сотрудников метро с окончанием работ и пообщался с ними. Он напомнил, что в будущем планируется открыть 29 новых станций.

«Впереди у нас семь станций, которые мы должны сдать в течение пяти лет. Это большой объем работ, к ним уже приступили», — сказал градоначальник.

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

«Проспект Славы» имеет два подземных вестибюля, которые также выполняют функцию подземных переходов. Станция украшена мозаичными панно, посвященным воинам-участникам Афганской войны и подвигам героев-пожарных. В витрине перехода можно ознакомиться с фотохроникой, а также разглядеть пожарные машины трех поколений.

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Стоит отметить, что помимо «Проспекта Славы» в Петербурге также откроются станции «Дунайская» и «Шушары». Облик первой перекликается с одноименной рекой, а фасад второй оформили керамическими панелями светло-серого цвета.

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Беглов проинспектировал новые станции петербургского метро

Все они входят в Фрунзенский радиус, то есть южный участок фиолетовой ветки. Стоимость работ составила менее 34 миллиардов рублей. Новые станции позволят повысить доступность Пушкинского и Фрунзенского районов.

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Автор: Анна Манц
#петербург #метро #проверка #беглов

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