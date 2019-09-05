Сеть учреждений культуры и образования Дальнего Востока необходимо обновить, считает Путин

Президент России Владимир Путин считает, что на Дальнем Востоке необходимо коренным образом обновить всю сеть учреждений культуры и образования. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

По словам президента РФ, во Владивостоке необходимо создать новый культурно-образовательный и музейный комплекс. Путин уверен, что это станет одним из важнейших шагов к укреплению образовательного, просветительского и гуманитарного пространства России. При этом президент отметил, что нужно полностью обновить всю сеть театров, музеев и библиотек, а также центры досуга и дополнительного образования, не забывая об учреждениях культуры. Сделать это необходимо на территории всего Дальнего Востока. По словам президента, эти учреждения нужно сделать современными и интересными, чтобы они притягивали не только молодежь и детей, но и старшее поколение.