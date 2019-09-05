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Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

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11:14   5 Сентября 2019
Политика

Путин назвал ДВФУ будущим опорным центром образовательного пространства АТР

Путин назвал ДВФУ будущим опорным центром образовательного пространства АТР

Опорным центром образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет Дальневосточный федеральный университет. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, пишет в четверг ТАСС. 

По мнению Путина, Дальневосточный федеральный университет поддерживает новые компетенции, молодежные обмены и международные кооперации, смелые эксперименты в образовании, науке и отраслях новой технологической эпохи. 

«И можно с уверенностью говорить о будущем университета как одного из опорных центров общего образовательного пространства АТР», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в 2018 году в ДВФУ обучались 20 тысяч студентов. Среди них — 3,5 тысячи иностранцев, которые приехали из 74 стран. Президент также добавил, что в университете преподают более 200 зарубежных профессоров. При этом на базе вуза будет развиваться исследовательская инфраструктура. 

Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит пятый Восточный экономический форум. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #дальний восток

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