Путин назвал ДВФУ будущим опорным центром образовательного пространства АТР

Опорным центром образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет Дальневосточный федеральный университет. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, пишет в четверг ТАСС.

По мнению Путина, Дальневосточный федеральный университет поддерживает новые компетенции, молодежные обмены и международные кооперации, смелые эксперименты в образовании, науке и отраслях новой технологической эпохи.

«И можно с уверенностью говорить о будущем университета как одного из опорных центров общего образовательного пространства АТР», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в 2018 году в ДВФУ обучались 20 тысяч студентов. Среди них — 3,5 тысячи иностранцев, которые приехали из 74 стран. Президент также добавил, что в университете преподают более 200 зарубежных профессоров. При этом на базе вуза будет развиваться исследовательская инфраструктура.

Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит пятый Восточный экономический форум.