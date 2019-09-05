Президент России Владимир Путин заявил, что в течение предстоящих трех лет на Дальнем Востоке проведут реконструкцию 40 аэропортов. Об этом российских лидер заявил в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

По словам Путина, реконструкция будет проведена до 2024 года. Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на Дальнем Востоке появятся круизные маршруты для туристов из России и зарубежных стран.