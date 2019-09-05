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Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

 Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока

Путин рассказал о снижении миграции с Дальнего Востока
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
10:52   5 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что за три года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов

Путин заявил, что за три года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение предстоящих трех лет на Дальнем Востоке проведут реконструкцию 40 аэропортов. Об этом российских лидер заявил в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. 

По словам Путина, реконструкция будет проведена до 2024 года. Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на Дальнем Востоке появятся круизные маршруты для туристов из России и зарубежных стран.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #вэф #дальний восток

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