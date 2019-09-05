Росгвардейцы помогли спасти ребенка в Ижевске

Сотрудники Росгвардии помогли спасти ребенка. Случай произошел в городе Ижевск. Об этом 5 сентября сказано на официальном сайте ведомства.

Жительница Ижевска рассказала старшине полиции Денису Солодянкину и сержанту полиции Денису Гаврилову о малолетнем ребенке, который стоит в проеме открытого окна на пятом этаже по улице 10 лет Октября и просит о помощи. Сотрудники вневедомственной охраны доложили о случившемся дежурному пульта централизованной охраны и незамедлительно поднялись в квартиру, где находился мальчик.

Оказалось, что дверь в квартиру была заперта. Росгврадейцы смогли уговорить ребенка не совершать неосторожных действий до приезда спасателей. Сотрудники МЧС, которые позже прибыли на место происшествия, поднялись по пожарной лестнице в квартиру и спасли мальчика. Затем ребенка передали следственно-оперативной группе полиции.