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10:50   5 Сентября 2019
Россия

Росгвардейцы помогли спасти ребенка в Ижевске

Росгвардейцы помогли спасти ребенка в Ижевске

Сотрудники Росгвардии помогли спасти ребенка. Случай произошел в городе Ижевск. Об этом 5 сентября сказано на официальном сайте ведомства. 

Жительница Ижевска рассказала старшине полиции Денису Солодянкину и сержанту полиции Денису Гаврилову о малолетнем ребенке, который стоит в проеме открытого окна на пятом этаже по улице 10 лет Октября и просит о помощи. Сотрудники вневедомственной охраны доложили о случившемся дежурному пульта централизованной охраны и незамедлительно поднялись в квартиру, где находился мальчик. 

Оказалось, что дверь в квартиру была заперта. Росгврадейцы смогли уговорить ребенка не совершать неосторожных действий до приезда спасателей. Сотрудники МЧС, которые позже прибыли на место происшествия, поднялись по пожарной лестнице в квартиру и спасли мальчика. Затем ребенка передали следственно-оперативной группе полиции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #росгвардия #общество

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