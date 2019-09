Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв в Кабуле унес жизни восьми человек, более 30 людей пострадали, сообщило агентство Pajhwok 5 сентября.

Напомним, что детонация произошла в 10.10 по местному времени, 8.40 по московскому. Подрыв взрывного устройства был осуществлен в районе Шаш Дарак, где находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и ряд правительственных зданий, в частности афганское министерство обороны.

Согласно данным СМИ, источником взрыва стал автомобиль. Полиция оцепила место происшествия. Отмечается, что целью подрыва был контрольно-пропускной пункт управления национальной безопасности республики. По информации афганского министерства внутренних дел, минимум 12 машин получили ущерб.

Pajhwok указывает, что ответственность за взрыв взяло движение «Талибан»* (запрещено в России).

#Taliban takes responsibility of #Kabul suicide attack, climes that killed 12 US and 8 NDS soldiers. pic.twitter.com/f2a9QiJdug