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Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
10:35   5 Сентября 2019
Весь мир

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв в Кабуле унес жизни восьми человек, более 30 людей пострадали, сообщило агентство Pajhwok 5 сентября.

Напомним, что детонация произошла в 10.10 по местному времени, 8.40 по московскому. Подрыв взрывного устройства был осуществлен в районе Шаш Дарак, где находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и ряд правительственных зданий, в частности афганское министерство обороны.

Согласно данным СМИ, источником взрыва стал автомобиль. Полиция оцепила место происшествия. Отмечается, что целью подрыва был контрольно-пропускной пункт управления национальной безопасности республики. По информации афганского министерства внутренних дел, минимум 12 машин получили ущерб.

Pajhwok указывает, что ответственность за взрыв взяло движение «Талибан»* (запрещено в России).

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #кабул #афганистан

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