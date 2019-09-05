Макрон пригласил премьера Судана в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьера Судана Абдаллу Хамдука посетить Париж. Приглашение последовало в ответ на предстоящий визит главы МИД Жана-Ив Ле Дриана в Хартум. Приезд французского политика состоится в пятницу, 6 сентября. Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан предложит Судану помощь Франции.

Ранее власти Германии заявили, что помогут Судану восстановить экономику и достичь мира с вооруженными группами. Накануне Суверенный совет Судана одобрил список кандидатов на должности министров в кабинет Абдаллы Хамдука. В новом правительстве будет 21 человек.