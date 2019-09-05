Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

 Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

 Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
10:27   5 Сентября 2019
Весь мир

Макрон пригласил премьера Судана в Париж

Макрон пригласил премьера Судана в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьера Судана Абдаллу Хамдука посетить Париж. Приглашение последовало в ответ на предстоящий визит главы МИД Жана-Ив Ле Дриана в Хартум. Приезд французского политика состоится в пятницу, 6 сентября. Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан предложит Судану помощь Франции. 

Ранее власти Германии заявили, что помогут Судану восстановить экономику и достичь мира с вооруженными группами. Накануне Суверенный совет Судана одобрил список кандидатов на должности министров в кабинет Абдаллы Хамдука. В новом правительстве будет 21 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...