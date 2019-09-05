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10:30   5 Сентября 2019
Россия

Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с РФ

Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом он сказал на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в четверг во Владивостоке, сообщает агентство Kyodo.

Ссылаясь на представителя правительства Японии агентство сообщило, что Абэ заявил президенту РФ о намерении продвигать переговоры по поводу мирного соглашения, ориентированные в будущее. 

Как сообщает СМИ, Путин и Абэ определилась по сроку запуска пилотного проекта, связанного с туризмом на Курилах. Источник информирует, что главы государств объявили датой старта проекта по туризму на Курилах октябрь 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #япония #политика #общество

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