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10:10   5 Сентября 2019
Россия

Разработкой круизных маршрутов займутся на Дальнем Востоке

Разработкой круизных маршрутов займутся на Дальнем Востоке

Разработкой круизных маршрутов займутся на Дальнем Востоке, об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью РИА Новости.

По словам Олега Кожемяко, на полях Восточного экономического форума несколько регионов Дальнего Востока подписали соглашение о создании ряда круизных маршрутов для туристов. Экспертам из Приморья, Камчатки, Сахалина и Чукотки предстоит изучить и внедрить в работу успешные мировые практики по продвижению туристических продуктов. Губернатор Приморья считает, что нововведения станут конкурентоспособными зарубежным круизным линиям, так как новые маршруты коснутся туристов не только из нашей страны, но и зарубежных гостей. 

Олег Кожемяко также рассказал, что в рамках Восточного экономического форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ПАО "РусГидро" о возведении Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. 

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке в среду, 4 сентября, он продлится до 6 сентября включительно. В рамках форума ожидается подписание ряда важных соглашений.

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Автор: Ольга Воскресенская
#туризм #вэф #дальний восток #олег кожемяко

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