Разработкой круизных маршрутов займутся на Дальнем Востоке, об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью РИА Новости.

По словам Олега Кожемяко, на полях Восточного экономического форума несколько регионов Дальнего Востока подписали соглашение о создании ряда круизных маршрутов для туристов. Экспертам из Приморья, Камчатки, Сахалина и Чукотки предстоит изучить и внедрить в работу успешные мировые практики по продвижению туристических продуктов. Губернатор Приморья считает, что нововведения станут конкурентоспособными зарубежным круизным линиям, так как новые маршруты коснутся туристов не только из нашей страны, но и зарубежных гостей.

Олег Кожемяко также рассказал, что в рамках Восточного экономического форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ПАО "РусГидро" о возведении Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке в среду, 4 сентября, он продлится до 6 сентября включительно. В рамках форума ожидается подписание ряда важных соглашений.