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10:19   5 Сентября 2019
Весь мир

Грузовик столкнулся с поездом в Японии, есть жертвы

Грузовик столкнулся с поездом в Японии, есть жертвы

Как минимум один человек скончался и 31 получили ранения в Японии, где в четверг в префектуре Каганава столкнулись поезд и грузовик.

Об этом в эфире местного телеканала NHK сообщил представитель пожарной охраны – службы, которая в Японии совмещает функции скорой помощи и экстренных спасательных служб.

«В результате столкновения пострадали 32 человека. Двое из них находились в тяжелом состоянии, но после того, как они были направлены в больницы, была зафиксирована смерть одного человека», - говорится в сообщении сотрудника

При этом отмечается, что в результате столкновения три вагона поезда сошли с рельсов. Единственным погибшим оказался водитель грузового автомобиля, который оказался на путях приближающегося скоростного поезда за закрытым шлагбаумом на станции Симмати в префектуре Каганава. Поезд-экспресс, следовал на скорости 120 километров в час. Машинист заявил, что он увидел мигающий красный сигнал семафора, предупреждающий о том, что за шлагбаум проник автомобиль, однако не успел затормозить.

В настоящее время полиция и железнодорожные службы расследуют обстоятельства происшествия и выясняют, как грузовик мог оказаться на путях при закрытом шлагбауме.

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Автор: Александр Люблинский
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