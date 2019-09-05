Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

 Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

Президент РФ считает, что для развития Дальнего Востока нужно сплотить общество

 Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты

Путин заявил, что на Дальнем Востоке надо продолжать запускать крупные проекты
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

Путин и Абэ договорились детально обсудить сотрудничество на АТЭС в Чили

 Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле

Свыше 30 человек пострадали и восемь погибли при взрыве в Кабуле
10:04   5 Сентября 2019
Россия

Минздрав надеется на скорое принятие закона о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав надеется на скорое принятие закона о продаже алкоголя с 21 года

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о продвижении законопроекта, который повысит минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Она пообщалась с РИА Новости на полях Восточного экономического форума 5 сентября.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сообщила министр.

Она напомнила, что порядка 70 процентов россиян поддерживают инициативу, согласно соцопросам. Помимо этого, за повышение выступают обе палаты парламента, регионы и Общероссийский народный фронт.

Минздрав надеется на скорое принятие закона о продаже алкоголя с 21 года

Скворцова объяснила, что в период с 14 до 20 лет в человеческом организме активно формируются органы и системы, продолжается рост тканей. При этом, указанный возраст связан с повышенными нагрузками в плане стресса и психологии.

«Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — отметила глава Минздрава.

Напомним, что законопроект ведомства предполагает ограничить продажу алкоголя крепостью выше 16,5 процента для людей младше 21 года. Документ поддержал ряд министерств, за исключением Минфина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#законопроект #алкоголь #минздрав #скворцова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...