Минздрав надеется на скорое принятие закона о продаже алкоголя с 21 года

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о продвижении законопроекта, который повысит минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Она пообщалась с РИА Новости на полях Восточного экономического форума 5 сентября.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сообщила министр.

Она напомнила, что порядка 70 процентов россиян поддерживают инициативу, согласно соцопросам. Помимо этого, за повышение выступают обе палаты парламента, регионы и Общероссийский народный фронт.

Скворцова объяснила, что в период с 14 до 20 лет в человеческом организме активно формируются органы и системы, продолжается рост тканей. При этом, указанный возраст связан с повышенными нагрузками в плане стресса и психологии.

«Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — отметила глава Минздрава.

Напомним, что законопроект ведомства предполагает ограничить продажу алкоголя крепостью выше 16,5 процента для людей младше 21 года. Документ поддержал ряд министерств, за исключением Минфина.