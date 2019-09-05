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Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

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9:49   5 Сентября 2019
Весь мир

Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

Небольшой грузовик врезался в группу учащихся в китайском уезде Бобайсянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.

О происшествии в четверг сообщается на информационном портале The Paper. Там же отмечается, что в результате наезда, который произошел накануне – в среду, один школьник погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое пострадавших детей, по оценкам врачей находятся в тяжелом состоянии. Местные власти задержали водителя, который находился за рулем грузовика. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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Автор: Александр Люблинский
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