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Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

 Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле
9:39   5 Сентября 2019
Весь мир

Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Столицу Афганистана вновь потряс взрыв. Детонация произошла в районе Шаш Дарак в 10.10 по местному времени, 8.40 по московскому. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел республики Насрата Рахими 5 сентября.

Отмечается, что в пострадавшем районе находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и ряд правительственных зданий, в частности афганское министерство обороны. Данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 3 сентября в элитном районе Кабула прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяло движение «Талибан»* (запрещено в России). Боевики указали, что их целью были иностранцы. Сообщалось о 16 погибших и 119 пострадавших. Позже стало известно, что в теракте погиб сотрудник румынского посольства, еще один получил тяжелые ранения.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

 

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Автор: Анна Манц
#взрыв #кабул #афганистан

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