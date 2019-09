Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Столицу Афганистана вновь потряс взрыв. Детонация произошла в районе Шаш Дарак в 10.10 по местному времени, 8.40 по московскому. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел республики Насрата Рахими 5 сентября.

Отмечается, что в пострадавшем районе находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и ряд правительственных зданий, в частности афганское министерство обороны. Данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Eyewitnesses said the blast at NDS checkpoint in Sashdarak area in #Kabul was a car bomb. Footage: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/FrtQDOsNA8