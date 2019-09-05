Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Столицу Афганистана вновь потряс взрыв. Детонация произошла в районе Шаш Дарак в 10.10 по местному времени, 8.40 по московскому. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел республики Насрата Рахими 5 сентября.

Отмечается, что в пострадавшем районе находятся штаб-квартира НАТО, американское посольство и ряд правительственных зданий, в частности афганское министерство обороны. Данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Eyewitnesses said the blast at NDS checkpoint in Sashdarak area in #Kabul was a car bomb. Footage: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/FrtQDOsNA8 — TOLOnews (@TOLOnews) September 5, 2019

Shashdarak Kabul 5th September pic.twitter.com/dFPpCNRXs1 — Abdullah Shahab Hekmatyar (@73shahab) September 5, 2019

В ночь на 3 сентября в элитном районе Кабула прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяло движение «Талибан»* (запрещено в России). Боевики указали, что их целью были иностранцы. Сообщалось о 16 погибших и 119 пострадавших. Позже стало известно, что в теракте погиб сотрудник румынского посольства, еще один получил тяжелые ранения.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.