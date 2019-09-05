Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленной неисправности в системе электроснабжения лайнера.

Об этом в четверг утром сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя региональных экстренных служб.

«В 08.40 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Воронежа», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что никто из пассажиров в результате аварийной посадки не пострадал. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют обстоятельства происшествия и причины возникших неполадок.