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9:28   5 Сентября 2019
Россия

Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленной неисправности в системе электроснабжения лайнера.

Об этом в четверг утром сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя региональных экстренных служб.

«В 08.40 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Воронежа», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что никто из пассажиров в результате аварийной посадки не пострадал. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют обстоятельства происшествия и причины возникших неполадок.

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Автор: Александр Люблинский
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