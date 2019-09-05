Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Российскому президенту Владимиру Путину очень приятно, что Китай стал самым крупным инвестором дальневосточного региона. Об этом он заявил на встрече с китайским вице-премьером Ху Чуньхуа, которая прошла на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

«Самое главное, что мы не просто говорим о совпадении наших геополитических интересов, что, безусловно, очень важно, а занимаемся конкретной работой, добиваемся хороших результатов, видим перспективы и уверенно идем вперед», — продолжил глава России.

Путин отметил российско-китайское сотрудничество в укреплении международных институтов, сфере безопасности и военной области. Кроме этого, он указал на активное согласование позиций стран на международной арене.

«Прошу вас передать самый искренний и дружеский привет председателю [КНР] Си Цзиньпину», — обратился президент к собеседнику.

Напомним, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Событие стало пятым по счету.