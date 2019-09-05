Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

 Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

 Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле
Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург Самолет экстренно сел в Воронеже

 Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

 Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей
Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

Ребенок погиб в результате наезда грузовика на группу школьников в Китае

 Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле

Взрыв произошел у правительственных зданий в Кабуле
8:57   5 Сентября 2019
Россия

Новый порядок составления списка учебников примут до конца года

Новый порядок составления списка учебников примут до конца года

Заместитель главы министерства просвещения Павел Зенькович 5 сентября в кулуарах Восточного экономического форума рассказал о новом порядке формирования федерального перечня учебников.

Нововведение установит требования к экспертам, которые занимаются оценкой учебной литературы. Ее экспертиза станет ответственностью ведомства, которое займется не только организацией, но и проведением соответствующих мероприятий. Кроме этого, новый порядок ограничит срок действия изданий пятью годами.

«Порядок будет принят в этом году. Я думаю, что Минюст нам его зарегистрирует вот-вот, он вступит в силу», — сказал замминистра.

По приказу были замечания, их исправили. По словам представителя ведомства, «принципиально там ничего не поменялось».

«Она [экспертиза] проходит за государственный счет, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину», — добавил Зенькович.

Восточный экономический форум стартовал 4 сентября во Владивостоке. Пятое по счету событие продлиться до 6 числа. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#зенькович #учебник #минпросвет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...