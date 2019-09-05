Новый порядок составления списка учебников примут до конца года

Заместитель главы министерства просвещения Павел Зенькович 5 сентября в кулуарах Восточного экономического форума рассказал о новом порядке формирования федерального перечня учебников.

Нововведение установит требования к экспертам, которые занимаются оценкой учебной литературы. Ее экспертиза станет ответственностью ведомства, которое займется не только организацией, но и проведением соответствующих мероприятий. Кроме этого, новый порядок ограничит срок действия изданий пятью годами.

«Порядок будет принят в этом году. Я думаю, что Минюст нам его зарегистрирует вот-вот, он вступит в силу», — сказал замминистра.

По приказу были замечания, их исправили. По словам представителя ведомства, «принципиально там ничего не поменялось».

«Она [экспертиза] проходит за государственный счет, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину», — добавил Зенькович.

Восточный экономический форум стартовал 4 сентября во Владивостоке. Пятое по счету событие продлиться до 6 числа.