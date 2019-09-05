Данные миллионов пользователей Facebook оказались в свободном доступе

Свыше 419 миллионов записей о пользователях социальной сети Facebook оказались в свободном доступе, сообщил портал TechCrunch. Среди них 133 миллиона данных об американцах, 50 миллионов — о вьетнамцах и 18 — о британцах.

В базе были перечислены уникальный ID аккаунта и привязанный к нему номер телефона. В некоторых случаях попадалась информация о стране нахождения, имя пользователя и его пол.

Список обнаружил специалист GDI Foundation Саньям Джэм. База не была защищена паролем и находилась в свободном доступе. Джэм попытался идентифицировать автора реестра, но не смог, и поэтому обратился к порталу TechCrunch. Сотрудники издания, не сумев найти создателя, обратились к владельцу сервера, чтобы убрать данные.

В руководстве социальной сети утверждают, что доказательств взлома аккаунтов нет. Там также добавили, что телефонные номера взяли из открытых учетных записей в прошлом году, до изменения настроек конфиденциальности. Представитель Facebook уверен, что обнаруженные данные старые, так как для их сбора необходим поиск по номеру телефона, который на данный момент отключен.