Скворцова отметила ДФО, как регион с самой высокой смертностью трудоспособного населения

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о показателях смертности в Дальневосточном федеральном округе на сессии «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока» Восточного экономического форума 5 сентября.

В целом, общая смертность по региону соответствует среднероссийскому уровню. Но ситуация меняется, если рассматривать показатели по группам населения.

«Если мы посмотрим смертность у лиц трудоспособного возраста, то мы видим, что она выше среднероссийского уровня на 21 процент», — объяснила министр.

Вместе с этим, от внешних причин дальневосточных жителей погибает на 60 процентов больше, чем в остальной России. Также население региона вдвое больше подвержены смерти в следствие социальных инфекций, например, туберкулеза. Однако основной причиной остается высокая смертность от алкоголя.

«Мы гордимся тем, что за последние годы мы в два раза уменьшили потребление [спиртных напитков] на душу населения… Но эта благостная картина, позитивная тенденция не равномерно распространения по стране», — сказала Скворцова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Событие стало пятым по счету.