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Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от лесных пожаров

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7:56   5 Сентября 2019
Весь мир

Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от лесных пожаров

Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от лесных пожаров

Российский президент Владимир Путин поблагодарил японского премьера Синдзо Абэ за слова сочувствия, выраженные жителям Сибири в связи с недавними лесными пожарами.

Путин на переговорах, проходящих в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что в начале беседы хотел бы «сердечно поблагодарить за слова сочувствия», которые Абэ выразил жителям Красноярского края и Иркутской области.

В своей речи Путин, уже не в первый раз в истории своего общения с Абэ, российский лидер использовал более доверительное обращение на «ты».

Ранее Абэ заявил, что Япония рассчитывает на дальнейшее углубление обменов с РФ в различных областях.

Лесные пожары в Сибири достигли своего пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 миллиона гектаров. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны РФ из десяти самолетов Ил-76.

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Автор: Олег Королев
#путин #синдзо абэ #вэф #лесные пожары

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