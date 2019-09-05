Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от лесных пожаров

Российский президент Владимир Путин поблагодарил японского премьера Синдзо Абэ за слова сочувствия, выраженные жителям Сибири в связи с недавними лесными пожарами.

Путин на переговорах, проходящих в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что в начале беседы хотел бы «сердечно поблагодарить за слова сочувствия», которые Абэ выразил жителям Красноярского края и Иркутской области.

В своей речи Путин, уже не в первый раз в истории своего общения с Абэ, российский лидер использовал более доверительное обращение на «ты».

Ранее Абэ заявил, что Япония рассчитывает на дальнейшее углубление обменов с РФ в различных областях.

Лесные пожары в Сибири достигли своего пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 миллиона гектаров. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны РФ из десяти самолетов Ил-76.