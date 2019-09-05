Малайзийский премьер на ВЭФ усомнился в нейтральности расследования по MH17

Международное расследование авиакатастрофы MH17 на Украине основано на позиции пострадавших, заявил на ВЭФ премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

По его словам, данное расследование нельзя считать по-настоящему международным. Мохамад отметил, что во многом оно основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы, чьи взгляды не могут быть справедливыми или нейтральными.

Малайзийский Boeing, летевший из Нидерландов, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту авиалайнера находились 298 человек, все они умерли. Украинские власти обвинили в произошедшем ополченцев. Те. в свою очередь, заявили, что не имеют военных средств, способных сбить оружие на такое высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), проводимая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ, проводит расследование обстоятельств крушения. Позже следствие представило промежуточные итоги, в которых заявляет, что Boeing был якобы сбит из российского ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

Российский МИД неоднократно заявлял, что обвинения ССГ голословны, а само расследование предвзято и однобоко. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия только в случае, если будет принимать полноценное участие в нем. Минобороны РФ также сообщало, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года - задолго до трагедии.