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7:01   5 Сентября 2019
Весь мир

США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая, отметила Захарова

США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая, отметила Захарова

США постоянно вмешиваются во внутренние дела РФ и КНР, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова на встрече с дипломатами на полях ВЭФ.

Отвечая на вопрос китайского представителя, Захарова заявила, что Москва регулярно наблюдает американское вмешательство с разной степенью активности, а также с использованием различных технологических возможностей. По словам дипломата, об этом Россия заявляет постоянно.

Захарова сообщила, что РФ также видит аналогичную картину и в отношении Китая. Она отметила, что российская сторона знакома с рядом вопросов, по которым США считают возможным делать заявления, несмотря на то, что это внутреннее дело Китая. По словам представителя МИД РФ, Вашингтон делает такие заявления тогда, когда им нужно показать свое доминирование в отношениях с Пекином.

Российский дипломат подчеркнула, что в данной ситуации РФ и КНР нужно занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства кого-то ни было в чьи-либо внутренние дела.

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Автор: Олег Королев
#захарова #сша #китай

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