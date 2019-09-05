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Россия приветствует диалог с Японией, заявил Путин

Россия приветствует диалог с Японией, заявил Путин

 Малайзия является приоритетным азиатским партнером РФ, заявил Путин

Малайзия является приоритетным азиатским партнером РФ, заявил Путин
6:39   5 Сентября 2019
Весь мир

Малайзия является приоритетным азиатским партнером РФ, заявил Путин

Малайзия является приоритетным азиатским партнером РФ, заявил Путин

Малайзия является приоритетным партнером РФ в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с малайзийским премьером Махатхиром Мохамадом.

Российский лидер заявил, что Малайзия является приоритетным партнером РФ в Азии. Путин отметил, что российская сторона рада тому, что отношения между Россией и Малайзией развиваются позитивно.

Он также выразил надежду, что встречи в рамках ВЭФ будут полезны и интересны для малайзийских партнеров. Путин подчеркнул, что рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях данного мероприятия.

В свою очередь Мохамад поблагодарил президента РФ за приглашение на ВЭФ. Он отметил, что Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям, в том числе космическим.

Пятый по счету МаВосточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

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Автор: Олег Королев
#путин #рф #малайзия

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