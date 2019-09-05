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6:14   5 Сентября 2019
Россия

Греф призвал к «убийству» школьных экзаменов

Греф призвал к «убийству» школьных экзаменов

Экзамены лишают школьников желания учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме Греф признал, что оценки в школах необходимы. При этом он заявил, что сам, на основе своего школьного опыта, ненавидит как процесс оценивания, так и сами экзамены.

Греф заявил, что считает школьные экзамены «катастрофой». По его словам, одной из его личных целей является убийство экзаменов.

По мнению главы Сбербанка, выпускники школ выходят из учебных заведений уже «инвалидами», которые настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

Также Греф рассказал о своем школьном опыте. По его словам, сам процесс убивает любое жаление учиться.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со среды по пятницу.

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Автор: Олег Королев
#сбербанк #греф #школа

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