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5:46   5 Сентября 2019
Россия

Продление антироссийских санкций контрпродуктивно для ЕС, заявила Захарова

Продление антироссийских санкций контрпродуктивно для ЕС, заявила Захарова

Продление антироссийских санкций Евросоюза против РФ контрпродуктивно для самого ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

Ранее источник в структурах Евросоюза сообщил, что постпреды стран-членов ЕС планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против российских физлиц и организаций.

По словам Захарова, согласование новых антироссийских санкций - это «заезженная пластинка». Она отметила, что весь фарс ситуации заключается в том, что уже в кулуарах говорят о деструктивности и разорительности для ЕС ограничительных мер.

Представитель МИД РФ отметила, что ЕС предстоит пережить немало трудностей в связи с Brexit и прочими процессами, растягивать санкции в отношении РФ, а также ощущать возрастающее давление со стороны США по энергетическому взаимодействую с Россией.

Захарова подчеркнула, что все это является контрпродуктивным непосредственно для ЕС.

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Автор: Олег Королев
#захарова #евросоюз #антироссийские санкции

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