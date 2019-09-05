Продление антироссийских санкций контрпродуктивно для ЕС, заявила Захарова

Продление антироссийских санкций Евросоюза против РФ контрпродуктивно для самого ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

Ранее источник в структурах Евросоюза сообщил, что постпреды стран-членов ЕС планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против российских физлиц и организаций.

По словам Захарова, согласование новых антироссийских санкций - это «заезженная пластинка». Она отметила, что весь фарс ситуации заключается в том, что уже в кулуарах говорят о деструктивности и разорительности для ЕС ограничительных мер.

Представитель МИД РФ отметила, что ЕС предстоит пережить немало трудностей в связи с Brexit и прочими процессами, растягивать санкции в отношении РФ, а также ощущать возрастающее давление со стороны США по энергетическому взаимодействую с Россией.

Захарова подчеркнула, что все это является контрпродуктивным непосредственно для ЕС.